Calendario Serie A oggi: orari partite, tv, streaming, programma Sky e DAZN (5 dicembre)

Nuova giornata di gare nella Serie A di calcio 2020, che inizierà quest’oggi, precisamente alle ore 15, quando la Lazio di Ciro Immobile farà visita allo Spezia per riscattare il clamoroso ko della scorsa settimana contro l’Udinese, in una sfida che sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Serie A, ma anche in streaming, sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv.

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi

Loading...

Loading...

Alle 18 sarà dunque la volta del derby della Mole, tra Juventus e Torino, in cui i bianconeri andranno a caccia di punti per inseguire il primo posto, ancora una volta su Sky Sport Serie A, mentre a chiudere il quadro sarà alle 20.45 Inter-Bologna, questa volta in esclusiva streaming su DAZN, ed in tv su DAZN1, canale 209 di Sky Sport.

Il programma e dove vedere le partite in tv e streaming:

Sabato 5 dicembre 2020

Ore 15 Spezia-Lazio Sky Sport Serie A (202), Sky Sport 251, Sky Go, Now Tv

Ore 18 Juventus-Torino Sky Sport Serie A (202), Sky Sport 251, Sky Go, Now Tv

Ore 20.45 Inter-Bologna DAZN, DAZN1

gianni.lombardi@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse