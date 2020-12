Calendario Serie A oggi: orari partite, tv, streaming, programma Sky e DAZN (13 dicembre)

Come ogni domenica torna la Serie A di calcio 2020, con un programma che inizierà alle ore 12.30, quando l’Inter di Antonio Conte affronterà il Cagliari in trasferta, nel match trasmesso in diretta streaming da DAZN, e in tv sul canale 209 di Sky Sport DAZN1, che avrà l’esclusiva anche per la sfida delle 15 tra Atalanta e Fiorentina.

Contemporaneamente anche Bologna-Roma, su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, ma anche Napoli-Sampdoria su Sky Sport 253, mentre entrambi gli incontri saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv. Su Sky Sport Serie A anche Genoa-Juventus, alle ore 18, con il quadro chiuso da Milan-Parma, su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming:

Serie A calcio 2020

Domenica 13 dicembre 2020

Ore 12.30 Cagliari-Inter DAZN, DAZN1

Ore 15 Atalanta-Fiorentina DAZN, DAZN1

Ore 15 Bologna-Roma Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, Now Tv

Ore 15 Napoli-Sampdoria Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv

Ore 18 Genoa-Juventus Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Ore 20.45 Milan-Parma Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now Tv

Foto: LaPresse