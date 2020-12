Calendario Serie A calcio: quali partite vedere su Sky e DAZN, orari, tv e programma 15-17 dicembre

La Serie A di calcio 2020 prosegue senza sosta, e da martedì 15 dicembre a venerdì 17 vedrà disputarsi la dodicesima giornata di gare, infrasettimanale, che inizierà proprio domani con la sfida tra Udinese e Crotone, trasmessa in diretta televisiva esclusiva alle 18.30 su Sky Sport Serie A, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv, con Benevento-Lazio che invece andrà in onda in streaming su DAZN, e in tv su DAZN1, canale 209 della piattaforma Sky, alle 20.45.

La giornata proseguirà dunque alle 18.30, con il confronto tra Juventus e Atalanta, su Sky Sport Serie A, stesso canale che trasmetterà anche Inter-Napoli alle 20.45. Contemporaneamente Genoa-Milan, esclusiva di DAZN, con Fiorentina-Sassuolo su Sky Sport 253, Parma-Cagliari su Sky Sport 254, Spezia-Bologna su Sky Sport 255, mentre Verona-Sampdoria che non ha ancora trovato una sistemazione nel palinsesto di Sky. A chiudere il quadro saranno dunque Roma e Torino, giovedì 17, alle ore 20.45, su Sky Sport Serie A.

Loading...

Loading...

Il programma e dove vedere le partite in tv e streaming:

Serie A calcio 2020

Martedì 15 dicembre 2020

Ore 18.30 Udinese-Crotone Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Ore 20.45 Benevento-Lazio DAZN, DAZN1

Mercoledì 16 dicembre 2020

18:30 Juventus-Atalanta Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

20:45 Fiorentina-Sassuolo Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv

20:45 Genoa-Milan DAZN, DAZN1

20:45 Inter-Napoli Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

20:45 Parma-Cagliari Sky Sport 254, Sky Go, Now Tv

20:45 Spezia-Bologna Sky Sport 255, Sky Go, Now Tv

20:45 Verona-Sampdoria Sky Sport, Sky Go, Now Tv

Giovedì 17 dicembre 2020

Ore 20.45 Roma-Torino Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

Foto: LaPresse