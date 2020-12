Calendario Rugby 2021: le date di tutti gli eventi. Tra settembre ed ottobre la Coppa del Mondo femminile

Uno dei pochi sport che nel 2021 non attenderà con ansia le Olimpiadi di Tokyo sarà il rugby a 15, in quanto ai Giochi vi sarà il rugby a 7. A livello di Nazionali l’appuntamento clou sarà quello con il Sei Nazioni (maschile, femminile ed Under 20) tra febbraio e metà marzo, nonché i Test Match maschili estivi di luglio e quelli autunnali di novembre.

Per quanto riguarda la stagione internazionale i principali appuntamenti saranno le finali delle Coppe europee del 21 e 22 maggio a Marsiglia, in Francia, e quella del 27 marzo del Pro 14. In Italia il TOP 12 vedrà la conclusione il 29 maggio, il 27 giugno sarà la volta della Serie A femminile.

CALENDARIO RUGBY 2021

6 febbraio, ore 15.15, Sei Nazioni, Italia- Francia – Stadio Olimpico, Roma

6 febbraio, ore 17.45, Sei Nazioni, Inghilterra-Scozia – Twickenham Stadium, Londra

7 febbraio, ore 15, Sei Nazioni, Galles-Irlanda – Principality Stadium, Cardiff

13 febbraio, ore 15.15, Sei Nazioni, Inghilterra-Italia – Twickenham Stadium, Londra

13 febbraio, ore 17.45, Sei Nazioni, Scozia-Galles – Murrayfield, Edimburgo

14 febbraio, ore 16, Sei Nazioni, Irlanda-Francia – Aviva Stadium, Dublino

27 febbraio, ore 15.15, Sei Nazioni, Italia-Irlanda – Stadio Olimpico, Roma

27 febbraio, ore 17.45, Sei Nazioni, Galles-Inghilterra – Principality Stadium, Cardiff

28 febbraio, ore 16, Sei Nazioni, Francia-Scozia – Stade de France, Parigi

13 marzo, ore 15.15, Sei Nazioni, Italia-Galles – Stadio Olimpico, Roma

13 marzo, ore 17.45, Sei Nazioni, Inghilterra-Francia – Twickenham Stadium, Londra

14 marzo, ore 16, Sei Nazioni, Scozia-Irlanda – Murrayfield, Edimburgo

20 marzo, ore 15.15, Sei Nazioni, Scozia-Italia – Murrayfield, Edimburgo

20 marzo, ore 17.45, Sei Nazioni, Irlanda-Inghilterra – Aviva Stadium, Dublino

20 marzo, ore 21, Sei Nazioni, Francia-Galles – Stade de France, Parigi

27 marzo, finale PRO14 – sede da definire

21 maggio Finale Challenge Cup – Stade Vélodrome, Marseille

22 maggio Finale Champions Cup – Stade Vélodrome, Marseille

29 maggio, finale TOP10 – sede da definire

12 giugno 2021, Inghilterra v Barbarians – Twickenham Stadium, Londra

19 giugno, finale PRO14 Rainbow Cup – sede da definire

26 giugno 2021, British and Irish Lions v Giappone – Murrayfield Stadium, Edimburgo

27 giugno, finale Serie A Femminile – sede da definire

2 Luglio 2021, Giappone v Galles – sede da definire

3 luglio 2021, World XV v Barbarians – Singapore

3 luglio 2021, Sudafrica v Namibia – Barnard Stadium, Kempton Park

3 luglio 2021, Nuova Zelanda v Italia

10 luglio 2021, USA v Inghilterra

10 luglio 2021, Nuova Zelanda v Italia

17 luglio 2021, Inghilterra v Scozia – SoFi Stadium, Inglewood (USA)

24 luglio 2021, Canada v Inghilterra

24 luglio 2021, Australia v Galles, Optus Stadium, Perth

24 luglio 2021, Argentina v Scozia

24 luglio 2021, Sudafrica v British and Irish Lions – FNB Stadium, Johannesburg

31 luglio 2021, Australia v Galles – AAMI Park, Melbourne

31 luglio 2021, Argentina v Scozia

31 luglio 2021, Sudafrica v British and Irish Lions – Cape Town Stadium, Cape Town

7 agosto 2021, Sudafrica v British and Irish Lions – Ellis Park Stadium, Johannesburg

7 agosto 2021, Australia v Giappone – Suncorp Stadium, Brisbane

7 agosto 2021, Nuova Zelanda v Fiji – Okara Park, Whanarei

7 agosto 2021, Argentina v Georgia

18 settembre-16 ottobre, Rugby World Cup (femminile) – Nuova Zelanda

23 ottobre, Australia v Nuova Zelanda – Khalifa International Stadium, Doha, Qatar

6 novembre, Galles v Argentina – Principality Stadium, Cardiff

6 novembre 2021, Italia v Nuova Zelanda

6 novembre 2021, Scozia v Australia – Murrayfield Stadium, Edimburgo

6 novembre 2021, England v Tier 2 – Twickenham Stadium, Londra

13 novembre 2021, Inghilterra v Australia – Twickenham Stadium, Londra

13 novembre 2021, Francia v Nuova Zelanda, Stade de France, Parigi

13 novembre 2021, Scozia v Sudafrica – Murrayfield Stadium, Edimburgo

13 novembre 2021, Italia v Argentina

13 novembre 2021, Irlanda v Giappone – Aviva Stadium, Dublino

13 novembre 2021, Francia v Argentina – Stade de France, Parigi

20 novembre 2021, Inghilterra v Sudafrica – Twickenham Stadium, Londra

20 novembre 2021, Irlanda v Nuova Zelanda – Aviva Stadium, Dublino

20 novembre 2021, Scozia v Tier 2 – Murrayfield Stadium, Edimburgo

20 novembre 2021, Italia v Uruguay

CALENDARIO RUGBY SEVENS 2021

19-20 giugno, Preolimpico maschile e femminile, Principato di Monaco

26-31 luglio, Olimpiadi Tokyo, Giappone

Foto: ATGImages / Shutterstock.com