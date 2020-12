Calendario Ginnastica artistica 2021: le date di tutti gli eventi. Olimpiadi, Mondiali ed Europei: anno da urlo!

Il nuovo anno sarà particolarmente ricco per la ginnastica artistica. Sarà un 2021 davvero unico nel suo genere e che non ha praticamente precedenti nella storia della Polvere di Magnesio. Ci aspetta una stagione ricchissima di eventi e piena di emozioni, praticamente potremo rifarci di tutto quello che il 2020 non ci ha offerto a causa della pandemia. L’emergenza sanitaria ha fatto saltare quasi tutte le competizioni internazionali, ora si dovrà pian piano ritornare in pedana e riprendere il normale corso della nostrar quotidianità.

Partiamo col piatto forte, ovvero le Olimpiadi. I Giochi sono stati rinviati di dodici mesi a causa della pandemia, l’appuntamento è dal 23 luglio all’8 agosto. A Tokyo, capitale del Giappone, ci si darà battaglia per la conquista delle medaglie a cinque cerchi: all-around inviduale, gare a squadre e finali di specialità per entrambi i sessi, la Polvere di Magnesio sarà uno degli sport di classe A alle Olimpiadi e come sempre regalerà grandi brividi.

Nel 2021, però, ci saranno anche i Mondiali! Non succede mai in anno olimpico, ma nei programmi originari i Giochi dovevano esserci nel 2020. La rassegna iridata resta dunque programmata, sarà soltanto individuale e andrà in scena a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre (date ufficiali da confermare, ma sarà comunque a inizio autunno). Non finisce qui perché ci saranno anche gli Europei, previsti a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale assegnerà alcuni pass per le Olimpiadi, proprio come il circuito di Coppa del Mondo.

Veniamo poi alla classica domanda: quando si torna a gareggiare? L’appuntamento è fissato per sabato 6 febbraio con la prima tappa della Serie A, in programma a Siena. Il campionato italiano a squadre prevede complessivamente tre tappe di regular season e poi la Finale, schedulata a Napoli nel weekend 8-9 maggio. Proprio nel capoluogo campano ci sarà spazio anche per i Campionati Italiani Assoluti dal 25 al 27 giugno, ultimo test prima dei Giochi. Di seguito il calendario completo di ginnastica artistica 2021 con tutte le date e i vari eventi in programma nei prossimi 12 mesi. Si aggiungeranno anche altre gare in corso d’opera, molto dipenderà dagli sviluppi dell’emergenza sanitaria.

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA 2021: TUTTE LE DATE E GLI EVENTI

6 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Serie A – Prima tappa Siena (Italia) 25-28 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo di specialità Cottbus (Germania) 27 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Serie A – Seconda tappa Ancona (Italia) 4-7 marzo GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo di specialità Baku (Azerbaijan) 10-13 marzo GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo di specialità Doha (Qatar) 20-21 marzo GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo all-around Stoccarda (Germania) 27 marzo GINNASTICA ARTISTICA Serie A – Terza tappa Napoli (Italia) 27 marzo GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo all-around Birmingham (Gran Bretagna) 21-25 aprile GINNASTICA ARTISTICA Europei Basilea (Svizzera) 4 maggio GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo all-around Tokyo (Giappone) 8-9 maggio GINNASTICA ARTISTICA Serie A – Finale Napoli (Italia) 27-30 maggio GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Varna (Bulgaria) 3-6 giugno GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Il Cairo (Egitto) 10-13 giugno GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Osijek (Croazia) 17-20 giugno GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Mersin (Turchia) 25-27 giugno GINNASTICA ARTISTICA Campionati Italiani Napoli (Italia) 23 luglio – 8 agosto GINNASTICA ARTISTICA Olimpiadi Tokyo (Giappone) 2-5 settembre GINNASTICA ARTISTICA World Challenge Cup Koper (Slovenia) 18-24 ottobre GINNASTICA ARTISTICA Mondiali Kitakyushu (Giappone)

© foto di Simone Ferraro / FGI