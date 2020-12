Calendario Europei volley 2021: date, programma, quando e dove si svolgono

Il 2021 sarà un anno particolarmente intenso per la pallavolo. Il calendario della prossima stagione è infatti caratterizzato da ben tre appuntamenti internazionali: le Olimpiadi, in programma a Tokyo (Giappone) dal 23 luglio all’8 agosto, rappresentano ovviamente l’evento più importante, quello atteso ormai da cinque anni visto il rinvio a causa dell’emergenza sanitaria; la Nations League, in programma tra maggio e luglio, sarà invece una kermesse in preparazione ai Giochi; gli Europei, previsti subito dopo la rassegna a cinque cerchi, che saranno un po’ una rivincita per chi non è andato bene in Giappone.

Gli Europei di volley 2021 non hanno ancora delle date ben definite: si sa soltanto che si disputeranno tra la seconda metà di agosto e la prima metà di ottobre, nella finestra che intercorre tra le Olimpiadi e l’inizio della prossima stagione per club. Si era promesso ai giocatori un calendario meno fitto e un po’ più di riposo, ma la pandemia ha stravolto tutte le carte in tavola e ha portato a una stagione caratterizzata da Olimpiadi e rassegne continentali. Non sono ancora state comunicate le date definitive da parte della CEV, ma si sa quali Paesi ospiteranno i due eventi.

Gli Europei di volley maschile avranno luogo tra Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia (un girone della prima fase per ogni Paese, poi sarà la Polonia a essere grande protagonista ospitando la Final Four). Le donne, invece, gareggeranno tra Serbia, Croazia, Bulgaria, Romania (vale lo stesso ragionamento degli uomini, poi la Serbia sarà il fulcro degli atti conclusivi). Agli Europei parteciperanno 24 Nazionali, suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno: le prime quattro classificate di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. L’Italia è già qualificata di diritto con entrambe le Nazionali, ma nella prima parte del 2021 si disputeranno le qualificazioni che mettono in palio gli ultimi 12 posti.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY 2021: DATE E PROGRAMMA

EUROPEI VOLLEY 2021: DOVE SI SVOLGONO?

Foto: CEV