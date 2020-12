Calendario Europei calcio 2021: date, orari partite, programma completo

Gli Europei 2021 di calcio andranno in scena da venerdì 11 giugno a domenica 11 luglio. La rassegna continentale era originariamente in programma per l’estate 2020, ma naturalmente l’emergenza sanitaria ha stravolto i calendari internazionali di tutti gli sport e ha obbligato la UEFA a rinviare la competizione di dodici mesi. Si scenderà dunque in campo la prossima estate, per quella che sarà una kermesse decisamente particolare. Sarà infatti un torneo itinerante, che si disputerà in diversi Paesi del Vecchio Continente.

L’Italia sarà protagonista con la partita inaugurale a Roma (la nostra Nazionale affronterà la Turchia), tre incontri della fase a gironi (sempre con gli azzurri in campo nella capitale) e un quarto di finale. Baku (Azebaijan), Copenaghen (Danimarca), Monaco (Germania), Dublino (Irlanda), Amsterdam (Paesi Bassi), Bucarest (Romania), San Pietroburgo (Russia), Glasgow (Scozia), Bilbao (Spagna), Budapest (Ungheria) ospiteranno a testa alcuni match dei vari gironi e alcuni incontri della fase a eliminazione diretta tra ottavi e quarti. Sarà invece Londra (Gran Bretagna) a ospitare le due semifinali e la finale.

Agli Europei 2021 di calcio parteciperanno 24 squadre, suddivise in sei gironi da quattro formazioni ciascuno. Le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Il Portogallo difenderà il titolo conquistato nel 2016. La Francia Campione del Mondo, la rigenerata Italia di Roberto Mancini, la sempre solida Germania, l’arrembante Belgio, la temibile Spagna sono le grandi favorite della vigilia. Attenzione a possibili sorprese che potrebbero emergere al termine di una stagione così particolare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari delle varie partite degli Europei di calcio 2021. Gli incontri dell’Italia e le fase calde della competizione saranno trasmessi in diretta tv sui canali della Rai, tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO 2021: DATE E PROGRAMMA DELLE PARTITE

FASE A GIRONI:

VENERDÌ 11 GIUGNO:

21.00 Turchia-Italia (Gruppo A, a Roma)

SABATO 12 GIUGNO:

15.00 Galles-Svizzera (Gruppo A, a Baku)

18.00 Danimarca-Finlandia (Gruppo B, a Copenaghen)

21.00 Belgio-Russia (Gruppo B, a San Pietroburgo)

DOMENICA 13 GIUGNO:

15.00 Inghilterra-Croazia (Gruppo D, a Londra)

18.00 Austria-Macedonia del nord (Gruppo C, a Bucarest)

21.00 Olanda-Ucraina (Gruppo C, ad Amsterdam)

LUNEDÌ 14 GIUGNO:

15.00 Scozia-Repubblica Ceca (Gruppo D, a Glasgow)

18.00 Polonia-Slovacchia (Gruppo E, a Dublino)

21.00 Spagna-Svezia (Gruppo E, a Bilbao)

MARTEDÌ 15 GIUGNO:

18.00 Ungheria-Portogallo (Gruppo F, a Budapest)

21.00 Francia-Germania (Gruppo F, a Monaco)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO:

15.00 Finlandia-Russia (Gruppo B, a San Pietroburgo)

18.00 Turchia-Galles (Gruppo A, a Baku)

21.00 Italia-Svizzera (Gruppo A, a Roma)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO:

15.00 Ucraina-Macedonia del Nord (Gruppo C, a Bucarest)

18.00 Danimarca-Belgio (Gruppo B, a Copenaghen)

21.00 Olanda-Austria (Gruppo C, ad Amsterdam)

VENERDÌ 18 GIUGNO:

15.00 Svezia-Slovacchia (Gruppo E, a Dublino)

18.00 Croazia-Repubblica Ceca (Gruppo D, a Glasgow)

21.00 Inghilterra-Scozia (Gruppo D, a Londra)

SABATO 19 GIUGNO:

15.00 Ungheria-Francia (Gruppo F, a Budapest)

18.00 Portogallo-Germania (Gruppo F, a Monaco)

21.00 Spagna-Polonia (Gruppo E, a Bilbao)

DOMENICA 20 GIUGNO:

18.00 Italia-Galles (Gruppo A, a Roma)

18.00 Svizzera-Turchia (Gruppo A, a Baku)

LUNEDÌ 21 GIUGNO:

18.00 Macedonia del Nord-Olanda (Gruppo C, ad Amsterdam)

18.00 Ucraina-Austria (Gruppo C, a Bucarest)

21.00 Russia-Danimarca (Gruppo B, a Copenaghen)

21.00 Finlandia-Belgio (Gruppo B, a San Pietroburgo)

MARTEDÌ 22 GIUGNO:

21.00 Repubblica Ceca-Inghilterra (Gruppo D, a Londra)

21.00 Croazia-Scozia (Gruppo D, a Glasgow)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO:

18.00 Slovacchia-Spagna (Gruppo E, a Bilbao)

18.00 Svezia-Polonia (Gruppo E, a Dublino)

21.00 Germania-Ungheria (Gruppo F, a Monaco)

21.00 Portogallo-Francia (Gruppo F, a Budapest)

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA:

SABATO 26 GIUGNO:

18.00 Ottavo di finale 1 – Seconda Gruppo A vs Seconda Gruppo B (ad Amsterdam)

21.00 Ottavo di finale 2 – Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo C (a Londra)

DOMENICA 27 GIUGNO:

18.00 Ottavo di finale 3 – Prima Gruppo C vs Miglior terza D/E/F (a Budapest)

21.00 Ottavo di finale 4 – Prima Gruppo B vs Miglior terza A/D/E/F (a Bilbao)

LUNEDÌ 28 GIUGNO:

18.00 Ottavo di finale 5 – Seconda Gruppo D vs Seconda Gruppo E (a Copenaghen)

21.00 Ottavo di finale 6 – Prima Gruppo F vs Terza A/B/C (a Bucarest)

MARTEDÌ 29 GIUGNO:

18.00 Ottavo di finale 7 – Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo F (a Dublino)

21.00 Ottavo di finale 8 – Prima Gruppo E vs Terza A/B/C/D (a Glasgow)

VENERDÌ 2 LUGLIO:

18.00 Quarto di finale 1 – Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 5 (a San Pietroburgo)

21.00 Quarto di finale 2 – Vincente Ottavo 4 vs Vincente Ottavo 2 (a Monaco)

SABATO 3 LUGLIO:

18.00 Quarto di finale 3 – Vincente Ottavo 3 vs Vincente Ottavo 1 (a Baku)

21.00 Quarto di finale 4 – Vincente Ottavo 8 vs Vincente Ottavo 7 (a Roma)

MARTEDÌ 6 LUGLIO:

21.00 Semifinale 1 – Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 1 (a Londra)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO:

21.00 Semifinale 2 – Vincente Quarto 4 vs Vincente Quarto 3 (a Londra)

DOMENICA 11 LUGLIO:

21.00 Finale Europei calcio 2021 (a Londra)

EUROPEI CALCIO 2021: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Gli incontri dell’Italia e le fase calde della competizione saranno trasmessi in diretta tv sui canali della Rai.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky.

