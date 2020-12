Calendario Arrampicata sportiva 2021: le date di tutti gli eventi. Storico debutto alle Olimpiadi!

Il calendario 2021 dell’arrampicata sportiva si preannuncia particolarmente intenso e affollato di eventi. Sarà un anno estremamente importante per questo sport, chiamato a vivere un momento davvero storico: per la prima volta nella storia, infatti, il climbing farà il proprio debutto alle Olimpiadi! Sarà infatti uno dei nuovi sport inseriti nel programma a cinque cerchi, l’appuntamento è previsto a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto. L’arrampicata sportiva farà il proprio esordio attraverso il format della combinata, ovvero il modello di gara pensato proprio per i Giochi: verranno assegnati due titoli (uno per sesso) agli atleti che risulteranno più completi tra speed, boulder e lead.

Si preannuncia grande spettacolo nella capitale del Giappone e sarà soltanto una tappa di passaggio per il climbing, perché sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, con addirittura quattro titoli in palio (due nello speed, due nella combinata lead+boulder). Non soltanto le Olimpiadi ma anche le tante tappe di Coppa del Mondo (quest’anno praticamente saltata a causa dell’emergenza sanitaria) e i Mondiali! La rassegna iridata è stata programmata subito dopo le Olimpiadi: sarà Mosca (capitale della Russia) a ospitarla dal 15 al 21 settembre. Di seguito il calendario completo con tutte le date delle gare di arrampicata sportiva previste nel 2021.

CALENDARIO ARRAMPICATA SPORTIVA 2021: TUTTE LE DATE

16-17 aprile ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Meiringen (Svizzera) 30 aprile – 2 maggio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Wujiang (Cina) 7-9 maggio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Seoul (Corea del Sud) 22-23 maggio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Monaco (Germania) 11-13 giugno ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Salt Lake City (USA) 24-27 giugno ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Innsbruck (Austria) 1-3 luglio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Villars (Svizzera) 12-13 luglio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Chamonix (Francia) 17-18 luglio ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Briançon (Francia) 23 luglio – 8 agosto ARRAMPICATA SPORTIVA Olimpiadi Tokyo (Giappone) 4-5 settembre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Lubiana (Slovenia) 15-21 settembre ARRAMPICATA SPORTIVA Mondiali Mosca (Russia) 15-17 ottobre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Xiamen (Cina) 23-24 ottobre ARRAMPICATA SPORTIVA Coppa del Mondo Jakarta (Indonesia)

Foto: Federclimb