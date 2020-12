Calcio, Serie A: i risultati del pomeriggio. Pareggiano tutte, Udinese-Atalanta rinviata

Si è concluso il programma pomeridiano domenicale della decima giornata della Serie A 2020/2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose nei quattro match che erano in programma, in attesa di Crotone-Napoli (h 18) e Sampdoria-Milan (h 20.45).

HELLAS VERONA-CAGLIARI 1-1

Al Bentegodi finisce in parità l’intensa sfida fra gli scaligeri e i sardi. Al vantaggio di Zaccagni, firmato nel primo tempo dalla squadra padrona di casa, ha risposto Marin nella ripresa. Nel finale poi, entrambe le formazioni hanno avuto la possibilità di vincere il match, senza riuscire però a prevalere sui rivali, per un pareggio complessivamente giusto.

ROMA-SASSUOLO 0-0

Il big match del pomeriggio non riserva reti, come ci si attendeva alla vigilia, ma regala continui colpi di scena. Nel primo tempo fa tutto la squadra giallorossa: Pedro viene espulso alla mezz’ora per un doppio giallo, mentre al 45′ Mkhitaryan si vede (giustamente, per un fallo di Dzeko su Locatelli) annullare un gol dopo l’intervento del VAR. L’episodio fa infuriare Fonseca, il quale viene espulso nell’intervallo dall’arbitro. Nella ripresa invece sono i neroverdi, forti dell’uomo in più, a prendere in mano il comando delle operazioni: al 75′ Haraslin si vede – anche lui – annullare un gol per il fuorigioco di un compagno. Si vive un ultimo quarto d’ora rovente, ma l’equilibrio resiste. Il match si chiude con un pareggio che non serve a nessuno.

UDINESE-ATALANTA – RINVIATA

Alla Dacia Arena, il match non inizia neanche. Le condizioni meteo in Friuli, con la pioggia torrenziale abbattutasi sul Nord-Est Italia nelle ultime ore, non consentono alle due squadre di poter giocare la sfida. L’arbitro non ha potuto fare altro che rinviare il duello fra gli uomini di Gotti e quelli di Gasperini.

PARMA-BENEVENTO 0-0

In uno dei tanti scontri salvezza del nostro campionato, le emozioni sono al minimo. Lo 0-0 del Tardini, fra gli emiliani e i campani (con quest’ultimi che proseguono il loro momento positivo), è lo specchio di una partita giocata male tecnicamente da tutte e due le formazioni che comunque hanno smosso la loro classifica spartendosi la posta.

Foto: Lapresse