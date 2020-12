Calcio, i giocatori appoggiano Gabriele Gravina in vista delle elezioni del presidente della Figc

Gabriele Gravina in una posizione di vantaggio in vista delle elezioni del nuovo presidente della Figc per il prossimo quadriennio. L’attuale n.1 della Federcalcio, infatti, gode dell’appoggio pieno dei giocatori. E’ questo quanto emerge dalle dichiarazioni dei rappresentanti dell’Assocalciatori e dell’Assoallenatori, concordi nel ritenere l’operato di Gravina in linea con le necessità del movimento.

“L’incontro con i candidati delegati degli atleti e delle atlete per l’assemblea federale, da poco concluso, ha manifestato il proprio appoggio al Presidente Gravina e il chiaro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Federazione, grazie al quale sono stati raggiunti importanti obiettivi di salvaguardia del nostro mondo in questo difficile periodo. Le strade di AIC e AIAC si ritrovano per riprendere il cammino comune delle componenti tecniche e dare continuità ai risultati ottenuti in ambito federale nell’ultimo biennio con il precipuo scopo di portare avanti insieme le riforme all’interno del sistema calcistico italiano, divenute oramai improrogabili e imprescindibili al fine di garantire la futura sostenibilità“, quanto riportato dall’Ansa.

Da queste parole si può intuire come la posizione del citato Gravina sia piuttosto stabile in plancia di comando e porti alla riconferma dello status quo in un momento molto complicato per via dell’emergenza sanitaria.

