Calcio femminile, Serie A: vittorie per Sassuolo e Inter, Roma fermata dalla Florentia

Va in archivio la nona giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021. Quattro gli incontri che si sono disputati quest’oggi, dando un connotato preciso alla classifica generale.

Vittorie per Sassuolo e Inter. Le nero-verdi si sono imposte sul campo del Pink Bari 4-2. Le realizzazioni della formazione allenata da Gianpiero Piovani sono state di Valeria Pirone, Michela Cambiaghi, della solita maltese Haley Bugeja e di Martina Tomaselli. Per le padrone di casa sono andate a segno la svedese Emelie Helmvall e Ludovica Silvioni. Nerazzurri, invece, vincenti tra le mura amiche per 2-0 con i gol di Anna Catelli e di Stefania Tarenzi. Con questi risultati, il Sassuolo è terzo a -5 dalla Juventus capolista, mentre l’Inter è quinta (14 punti).

Non ha centrato i tre punti la Roma: sul rettangolo verde capitolino la formazione di Betty Bavagnoli è stata bloccata sull’1-1. Dopo la realizzazione di Annamaria Serturini, è stata Melania Martinovic a pareggiare il conto nella ripresa per la Florentia. Vittoria esterna dell’Empoli per 2-1 contro l’Hellas Verona, che si è confermata squadra molto interessante: le reti di Elisa Polli e di Norma Cinotti sono state decisive, rendendo vano il gol di Elena Nichele. Roma quindi in sesta piazza con 13 punti come la Fiorentina, mentre Empoli in quarta piazza nella classifica generale (16 punti).

