Calcio femminile, l’Italia si qualifica agli Europei 2022 se…Tutte le combinazioni e i risultati

Situazione tutta da chiarire per l’Italia di calcio femminile dopo il pareggio per 0-0 a Viborg (Danimarca) contro le padrone di casa nel penultimo incontro delle Qualificazioni agli Europei 2022. Le azzurre, infatti, seconde nel Gruppo B (22 punti) sono attualmente in corsa per il pass diretto alla fase finale della rassegna continentale, puntando a far parte del roster delle tre migliori seconde dei nove gironi. Ricordiamo che per determinare tale graduatoria, i risultati ottenuti contro le squadre classificate al sesto posto non vengono considerati e si prendono in considerazione, nell’ordine, i seguenti criteri:

– maggiore numero di punti;

– migliore differenza reti;

– maggiore numero di reti segnate;

– maggiore numero di reti segnate in trasferta;

– maggiore numero di vittorie;

– maggiore numero di vittorie in trasferta;

– classifica del fair play;

– posizione nel ranking UEFA in fase di sorteggio.

La squadra di Milena Bertolini, nei fatti, non può più arrivare prima, visti i punti ottenuti dalla Danimarca nel raggruppamento. Nello stesso tempo è certa di giocarsi il pass citato ai play-off, qualora non rientri nel novero delle migliori tre seconde. Dunque, per essere in Inghilterra nel 2022 direttamente, che cosa dovrà accadere? La situazione di classifica delle citate migliori seconde è la seguente:

Gr Squadra Pt G V N P GF GS DR F Islanda 19 8 6 1 1 25 5 +20 G Austria 19 8 6 1 1 22 3 +19 H Svizzera 19 8 6 1 1 20 6 +14 A Russia 18 8 6 0 2 16 6 +10 D Rep. Ceca 16 8 5 1 2 24 9 +15 B Italia 16 7 5 1 1 18 5 +13 E Portogallo 16 6 5 1 0 8 1 +7 I Ucraina 15 8 5 0 3 16 21 -5 C Irlanda del Nord 14 8 4 2 2 17 17 0

L’ITALIA SI QUALIFICA AGLI EUROPEI 2022 SE…

1 – Battere con almeno due gol di scarto Israele nel match che si terrà nel 2021.

2 – Sperare nel Girone E che la Finlandia batta il Portogallo, immaginando che poi nello stesso raggruppamento le lusitane non rifilino 9 reti alla Scozia nell’ultimo match che dovranno disputare. In caso di successo portoghese o di pari, la situazione si complicherebbe visto che le due formazioni avranno incroci (contro Cipro e la menzionata Scozia) non impossibili.

Nei casi descritti, le azzurre sarebbero la terza squadra delle tre migliori seconde a qualificarsi, tenendo conto della differenza reti.

Foto: Lisa Guglielmi / LPS