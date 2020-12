Calcio a 5, Serie A 2020-2021: l’Italservice Pesaro batte Avellino, vincono Catania e Real San Giuseppe

In data odierna si sono disputate le prime tre partite della decima giornata di Serie A 2020-2021 di calcio a 5. Sorridono le squadre che hanno giocato in casa: vittorie di Catania, Real San Giuseppe e Pesaro rispettivamente contro Matera, Eboli e Avellino. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Partiamo dal big match di giornata, la sfida tra Italservice Pesaro e Sandro Abate Avellino. Finisce 3-1 per i padroni di casa, che ottengono la terza vittoria consecutiva e salgono così al secondo posto in classifica. A passare in vantaggio, però, sono i campani, che sbloccano il risultato al 12′ con Nicolodi. I marchigiani reagiscono prontamente con la rete di De Oliveira al 15′ e ribaltano la situazione nel secondo tempo con i centri di Borruto (36′) e Taborda (39′).

Loading...

Loading...

A cedere il secondo posto in classifica è la Feldi Eboli, che perde per 4-2 sul campo del Real San Giuseppe. I padroni di casa approcciano il derby nel modo giusto e vanno a segno con Goncalo al 12′; intorno al 20′ c’è un botta risposta improvviso, con il pareggio degli ospiti firmato Luizinho a cui fa subito seguito il 2-1 ad opera di Chimanguinho. A inizio ripreso l’Eboli impatta ancora, stavolta con Romano (24′), ma nel finale ad assestare i colpi vincenti è il Real San Giuseppe con Chimanguinho (35′) e Duarte (40′).

Ad inaugurare la giornata, invece, è il successo del Meta Catania Bricocity contro il Signor Prestito CMB Matera. Partita ricchissima di reti, al termine della quale i siciliani si impongono per 8-5 (2-1 a fine primo tempo). Il Catania va a segno con le doppiette di Venancio e Josiko, oltre che alle marcature di Baisel, Musumeci, Silvestri e Messina, mentre ai lucani non bastano i gol di Santos e Pulvirenti e la tardiva tripletta di Wilde. Con questa vittoria i rossazzurri salgono a 12 punti staccando proprio il Matera (fermo a quota 9).

antonio.lucia@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com