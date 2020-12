Una vera e propria goleada quella che si è consumata al PalaPizza di Pesaro nel recupero odierno della settima giornata della regular season del campionato di Serie A 2020-2021 di calcio a 5. L’Italservice Pesaro, infatti, si è imposta in maniera perentoria per 8-0 contro il Real San Giuseppe, dominando senza se e senza ma la sfida e di fatto chiudendo i conti già nella prima frazione di gioco, conclusa sul 5-0. Nella ripresa, quasi accademia e lo score di 8-0 a far calare il sipario.

Un confronto interpretato, quindi, ottimamente dalla squadra allenata da Fulvio Colini. I pesaresi, infatti, hanno saputo imprimere un ritmo notevole al confronto, facendo la differenza con le proprie individualità. Nel primo tempo le realizzazioni di De Oliveira, Canal, Marcelinho, Borruto e ancora di De Oliveira hanno praticamente messo in ghiaccio la partita. Jefferson e Borrutto in due circostanze (tripletta complessiva) nella seconda frazione hanno portato al clean sheet. Con questo risultato, l’Italservice risponde alla Came Dosson, che ieri si era imposta 3-2 contro Mantova, agganciando la formazione veneta in seconda posizione nella classifica generale a -4 dall’Acqua&Sapone, ma avendo un match in meno rispetto alla compagine di Sylvio Rocha.

Foto: LaPresse