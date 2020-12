Calcio a 5, Coppa Italia 2021: i nuovi criteri di qualificazione alla competizione

Si pensa al Campionato, ma di riflesso anche alla Coppa Italia 2021 di Calcio a 5. La Divisione infatti, visto un calendario piuttosto complicato da rispettare a causa di rinvii e spostamenti di partite, ha fatto sapere – tramite un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, che i criteri di qualificazione alla seconda competizione nostrana per importanza sono stati modificati in vista del 2021.

Alla Coppa Italia infatti non si qualificheranno più (come da prassi) le migliori otto squadre al termine del girone d’andata, con il sistema teste di serie 1-8 e gli scontri incrociati 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, ma si arriverà a giocarsi il trofeo in una maniera diversa, per certi versi più coinvolgente.

Vista l’impossibilità – si legge – di definire un quadro completo dei recuperi delle gare entro la data dell’ultima giornata del girone di andata, si comunica la rimodulazione dei criteri di qualificazione alla Coppa Italia di Serie A come di seguito indicato.

-Al completamento del girone di andata, le società al 1° e 2° posto saranno qualificate alla Final Eight

–Le restanti 12 squadre si affronteranno in un turno a eliminazione diretta da disputarsi in gara unica: le sei vincenti accederanno alla Final Eight

Di seguito gli accoppiamenti

3a classificata vs 14a classificata

4a classificata vs 13a classificata

5a classificata vs 12a classificata

6a classificata vs 11a classificata

7a classificata vs 10a classificata

8a classificata vs 9a classificata

IL COMUNICATO UFFICIALE

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

michele.cassano@oasport.it

Foto: Divisione Calcio a 5