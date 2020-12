Boxe: Errol Spence Jr. conserva contro Danny Garcia le cinture WBC e IBF dei pesi welter

Errol Spence Jr. si conferma campione dei pesi welter per le sigle WBC e IBF. La sua striscia di imbattibilità continua senza sosta: dopo aver sconfitto questa notte, per decisione unanime dei giudici, Danny Garcia, il trentenne di Long Island è a quota 27 vittorie da professionista in altrettanti combattimenti.

A Garcia, comunque, va l’onore di esser stato il sesto a rimanere in piedi fino alla fine contro Spence, che in 21 occasioni ha vinto prima del limite. Netti i cartellini: 116-112 per due giudici su tre, 117-111 per il terzo, a dimostrazione del fatto che si è perfettamente ripreso da uno spettacolare incidente stradale in cui è volato fuori dalla sua Ferrari.

La chiave è risultata essere il jab del campione, in grado anche di ferire vicino all’occhio Garcia con importanti conseguenze sul combattimento. Queste le sue parole: “Il momento è surreale. E’ stato un mio sogno tornare dall’incidente e penso di essermela cavata bene. Ero un po’ arrugginito all’inizio, poi però ho tessuto le ragnatele e vorrei tornare all’estate. Per tutto il training camp sono stato bene. Sapevo che sarebbe andata bene, e per questo ho detto alla gente che non volevo un combattimento di preparazione. Volevo qualcuno come Danny Garcia che mi avrebbe spinto verso il massimo“.

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse