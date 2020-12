Borussia Moenchengladbach-Inter: programma, orario, tv, probabili formazioni Champions League

Borussia Moenchengladbach-Inter oggi: il momento della verità. Dopo i primi quattro turni del Girone B della prima fase della Champions League 2020/2021, la compagine milanese sarà nuovamente di scena sul massimo palcoscenico europeo, questa volta contro la compagine teutonica.

La situazione per gli uomini di Antonio Conte (fermi a 2 punti dopo 360 minuti di gioco) è disperata. In Germania infatti un solo risultato salverebbe i nerazzurri dalla prematura eliminazione dalla massima competizione continentale: la vittoria.

Ad attenderli però ci sarà la prima della classe (a quota 8 punti): quel Gladbach, allenato da Marco Rose, sin qui capace di compiere uno straordinario cammino raccogliendo due vittorie e altrettanti pareggi, uno di questi peraltro costituito dal 2-2 dell’andata a San Siro.

La partita tra Borussia Moenchengladbach-Inter è in programma martedì 1 dicembre alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Football (203) e su Sky Sport HD 253, in diretta streaming su Sky Go e Now TV; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Borussia Moenchengladbach-Inter: orario, tv, programma, streaming Champions League 2020-2021

MARTEDI’ 1 DICEMBRE 2020:

21.00 Borussia Moenchengladbach-Inter

Diretta tv: Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport HD 253 (canale 253 del satellite).

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta LIVE Scritta: OA Sport.

Le probabili formazioni di Borussia Moenchengladbach-Inter

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Sensi, Barella, Gagliardini, Young; Lukaku-Lautaro Martinez.

michele.cassano@oasport.it

Foto: Lapresse