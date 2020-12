Bob, Coppa del Mondo Igls 2020: programma, orari, tv

Dopo un fine settimana di sosta, torna in scena la Coppa del Mondo di bob 2020-2021. Messa in archivio la doppietta di Sigulda, gli atleti salutano la Lettonia e si trasferiscono in Austria per il primo dei due appuntamenti di Igls-Innsbruck. Sullo storico budello tirolese, infatti, si gareggerà anche nel weekend pre-natalizio, che sancirà poi la pausa fino al 9-10 gennaio con la tappa di Winterberg (Germania) che avrà anche valenza di Campionato Europeo 2021.

Sulla pista di Igls non vedremo ancora in azione il bob a 4, per cui torneranno in scena i soliti noti. Nel comparto maschile per il momento stiamo assistendo al Francesco Friedrich show. Quattro gare e altrettante vittorie per il bobbista nato a Pirna nel 1990. La classifica generale lo vede saldamente in vetta con 900 punti, contro gli 804 di Johannes Lochner ed i 770 di Michael Vogt, che a sua volta precede di 10 lunghezze Christoph Hafer. Per quanto riguarda le donne, invece, al comando troviamo la teutonica Mariama Jamanka con 435 punti, contro i 410 di Kim Kalicki ed i 402 di Katrin Beierl. Sale in sesta posizione con 225, infine, Laura Nolte, dopo il successo di Sigulda 2.

IN TV – La tappa di Igls-Innsbruck della Coppa del Mondo di bob 2020-2021 non avrà copertura live televisiva. Si potrà seguire in maniera completa in streaming su Eurosport Player grazie alla copertura di tutte le manche, oppure sul sito ufficiale IBSF.com e sul canale YouTube di IBSF.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO IGLS 2020-2021

Sabato 12 dicembre

Ore 14.00 Gara bob a 2 uomini

Domenica 13 dicembre

Ore 10.00 Gara bob a 2 donne

Ore 14.00 Gara bob a 2 uomini

alessandro.passanti@oasport.it

