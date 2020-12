Biathlon, startlist 7,5 km Sprint Kontiolahti: programma, orari, tv. I pettorali di partenza di Wierer e Vittozzi

Giovedì 3 dicembre (ore 16.30) andrà in scena la sprint femminile di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. Si resta sulle nevi finlandesi dove lo scorso weekend si è aperta la massima competizione itinerante, si riparte con una 7,5 km per le ragazze. Si preannuncia grande spettacolo in una gara che determinerà poi anche i distacchi della prova a inseguimento prevista domenica pomeriggio. Si tratta della seconda sprint stagionale, dopo quella di domenica scorsa, corsa sempre a Kontiolahti.

Dorothea Wierer si presenterà ai nastri di partenza col pettorale numero 11. L’azzurra è reduce dalla vittoria nell’individuale di Kontiolahti, ma anche dal 22mo posto nella sprint di pochi giorni fa e dunque cercherà un pronto riscatto. La detentrice della Sfera di Cristallo ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato di rilievo, ma la concorrenza sarà elevatissima con la svedese Hanna Oeberg (pettorale giallo di leader della classifica generale) a caccia di un superlativo bis. L’Italia spera anche nella rinasciata di Lisa Vittozzi dopo un avvio un po’ sottotono (partirà col 4).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio della sprint femminile di Kontiolahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosport sono visibili anche in diretta streaming su DAZN.

STARTLING SPRINT FEMMINILE KONTIOLATHI: PETTORALI E ORARI DI PARTENZA

1 ZDOUC Dunja AUT 1994 17:30:30 1

2 HERRMANN Denise GER 1988 17:31:00

3 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 17:31:30

4 VITTOZZI Lisa ITA 1995 17:32:00

5 BESCOND Anais FRA 1987 17:32:30

6 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 17:33:00

7 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 17:33:30

8 BRORSSON Mona SWE 1990 17:34:00

9 TODOROVA Milena BUL 1998 17:34:30

10 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 17:35:00

11 WIERER Dorothea ITA 1990 17:35:30

12 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 17:36:00

13 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1989 17:36:30

14 SEMERENKO Valentina UKR 1986 17:37:00

15 EDER Mari FIN 1987 17:37:30

16 SOLA Hanna BLR 1996 17:38:00

17 HAECKI Lena SUI 1995 17:38:30

18 PREUSS Franziska GER 1994 17:39:00

19 PAVLOVA Evgeniya RUS 1993 17:39:30

20 KAISHEVA Uliana RUS 1994 17:40:00

21 DUNKLEE Susan USA 1986 17:40:30

22 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 17:41:00

23 GASPARIN Aita SUI 1994 17:41:30

24 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 17:42:00

25 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 17:42:30

26 TALIHAERM Johanna EST 1993 17:43:00

27 CHEVALIER Chloe FRA 1995 17:43:30

28 TOMINGAS Tuuli EST 1995 17:44:00

29 yr OEBERG Hanna SWE 1995 17:44:30

30 LUNDER Emma CAN 1991 17:45:00

31 b ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 17:45:30 2

32 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 17:46:00

33 SCHWAIGER Julia AUT 1996 17:46:30

34 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 17:47:00

35 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 17:47:30

36 OJA Regina EST 1996 17:48:00

37 KRYUKO Iryna BLR 1991 17:48:30

38 KAZAKEVICH Irina RUS 1997 17:49:00

39 GASPARIN Selina SUI 1984 17:49:30

40 ZUK Kamila POL 1997 17:50:00

41 LIGHTFOOT Amanda GBR 1987 17:50:30

42 DZHIMA Yuliia UKR 1990 17:51:00

43 EGAN Clare USA 1987 17:51:30

44 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 17:52:00

45 SANFILIPPO Federica ITA 1990 17:52:30

46 PIDHRUSHNA Olena UKR 1987 17:53:00

47 PERSSON Linn SWE 1994 17:53:30

48 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 17:54:00

49 MIRONOVA Svetlana RUS 1994 17:54:30

50 OEBERG Elvira SWE 1999 17:55:00

51 HINZ Vanessa GER 1992 17:55:30

52 MAGNUSSON Anna SWE 1995 17:56:00

53 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 17:56:30

54 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 17:57:00 3

55 LIE Lotte BEL 1995 17:57:30

56 GASPARIN Elisa SUI 1991 17:58:00

57 KADEVA Daniela BUL 1994 17:58:30

58 ZBYLUT Kinga POL 1995 17:59:00

59 RIEDER Christina AUT 1993 17:59:30

60 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1995 18:00:00

61 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 18:00:30

62 LIEN Ida NOR 1997 18:01:00

63 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1998 18:01:30

64 BEAUDRY Sarah CAN 1994 18:02:00

65 BLASHKO Darya UKR 1996 18:02:30

66 FROLINA Anna KOR 1984 18:03:00

67 LAARI Sanna FIN 1990 18:03:30

68 SABULE Annija Keita LAT 1997 18:04:00

69 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 18:04:30

70 KLIMINA Darya KAZ 1989 18:05:00

71 STREMOUS Alina MDA 1995 18:05:30

72 MAEDA Sari JPN 1990 18:06:00

73 KLEMENCIC Polona SLO 1997 18:06:30

74 COLOMBO Caroline FRA 1996 18:07:00

75 JISLOVA Jessica CZE 1994 18:07:30

76 REID Joanne USA 1992 18:08:00

77 EINFALT Lea SLO 1994 18:08:30

78 HETTICH Janina GER 1996 18:09:00

79 GAIM Grete EST 1993 18:09:30

80 BANKES Megan CAN 1997 18:10:00

81 MINKKINEN Suvi FIN 1994 18:10:30

82 HORVATOVA Henrieta SVK 1999 18:11:00

83 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1997 18:11:30

84 VORONINA Tamara RUS 1995 18:12:00

85 GONTIER Nicole ITA 1991 18:12:30 4

86 KOCERGINA Natalja LTU 1985 18:13:00

87 JANKA Erika FIN 1995 18:13:30

88 ECKHOFF Tiril NOR 1990 18:14:00

89 GOREEVA Anastasiia RUS 1999 18:14:30

90 IRWIN Deedra USA 1992 18:15:00

91 INNERHOFER Katharina AUT 1991 18:15:30

92 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 18:16:00

93 KOLOMIYETS Alina KAZ 1991 18:16:30

94 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 18:17:00

SMERCIAKOVA Aneta SVK 1997 18:17:30

96 CADURISCH Irene SUI 1991 18:18:00

97 ZADRAVEC Nina SLO 1998 18:18:30

98 SIMON Julia FRA 1996 18:19:00

99 TANAKA Yurie JPN 1989 18:19:30

100 JAKIELA Joanna POL 1999 18:20:00

101 SEPANDJ Darya CAN 1997 18:20:30

102 BEKH Ekaterina UKR 1998 18:21:00

103 SCHNEIDER Sophia GER 1997 18:21:30

104 KIM Seonsu KOR 1989 18:22:00

SPRINT FEMMINILE KONTIOLATHI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE:

16.30 Sprint femminile Kontiolahti

SPRINT FEMMINILE KONTIOLATHI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse