Biathlon, Dorothea Wierer: “Peccato per gli errori nelle sessioni in piedi, condizione in crescita”

La terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 è andata in archivio. Sulle nevi di Hochfielzen (Austria) l’inseguimento femminile ha sorriso alla forte norvegese Marte Olsbu Roeiseland che ha centrato la settima vittoria della carriera, prendendosi per la prima volta anche il pettorale giallo, che indosserà sempre qui in Austria nelle gare della prossima settimana. Alla spalle della scandinava si sono classificate la bielorussa Dzinara Alimbekava, che dopo il successo nella sprint si è classificata seconda nella pursuit, e la francese Julia Simon, che nonostante tre errori ha saputo rimontare furiosamente e beffare nell’ultimo giro la svedese Hanna Oeberg, quarta dopo una strepitosa rimonta e costretta a cedere lo scettro della generale a Roeiseland.

In casa Italia, c’è un segno “+” per Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina, in testa a metà gara dopo un’ottima partenza, ha pagato dazio con due errori nelle serie in piedi che le sono costate la lotta per il podio, anche se ottenerlo era arduo comunque. La condizione sta migliorando, come il sesto posto di oggi testimonia, e queste sensazioni sono state confermate dalla stessa atleta: “Mi sentivo molto meglio gara dopo gara. Avevo delle ottime sensazioni e avevamo degli ottimi materiali. Devo ringraziare i tecnici che stanno lavorando sempre per noi e alla fine peccato oggi due errori nelle sessioni in piedi però spero che riesco a mettere tutto insieme. Mi auguro di ottenere un buon piazzamento in futuro, già la prossima settimana, anche se dipenderà anche dal meteo. Si prevedono temperature più calde e quindi le condizioni della neve saranno diverse e non è quello che preferisco. Alla fine però è per tutte uguali e cercherò di rimanere concentrata” (fonte: Eurosport).

Foto: LaPresse