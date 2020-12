Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti 2020: nella staffetta maschile presenti i fratelli Boe. Norvegia favorita, ma occhio alla Svezia

Il biathlon oggi, domenica 6 dicembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 ancora in Finlandia: a Kontiolahti si sta tenendo anche la seconda tappa del circuito maggiore, scattata giovedì 3 con le sprint, mentre oggi si disputerà la staffetta 4×7.5 km maschile.

In casa Italia al giovane Didier Bionaz è affidato il delicato compito del lancio, mentre in seconda frazione ci sarà Lukas Hofer. Il penultimo azzurro in pista sarà Thomas Bormolini, infine la chiusura sarà affidata a Dominik Windisch. L’Italia scatterà dalla quarta fila, con il pettorale numero 10.

Loading...

Loading...

Sulla carta i favori del pronostico sono per la Norvegia, che schiera Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Tarjei Boe e Johannes Thingnes Boe: quest’ultimo però, nelle due prove tra giovedì e sabato non è apparso in ottima forma sugli sci, quindi la porta è aperta per eventuali sorprese.

Non si potrà certamente sottovalutare la Svezia, apparsa in uno stato di forma eccellente: con la dovuta precisione al poligono potrebbero anche candidarsi alla vittoria Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, che certamente ambiscono almeno al podio.

Terza incomoda è la Francia, che partirà con Emilien Jacquelin in apertura, seguito poi da Simon Desthieux, Fabien Claude ed in chiusura da Quentin Fillon Maillet. I transalpini non andranno sottovalutati, mentre la vera sorpresa potrebbe essere la Germania, che schiera Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer e Benedikt Doll.

Foto: LaPresse