Basket, Serie A 2020-2021: nessun positivo nel gruppo squadra della Vanoli Cremona

Finisce un incubo per la Vanoli Cremona. Il sodalizio lombardo, infatti, ha appena annunciato, tramite il suo sito ufficiale, che nessun membro del gruppo squadra, i quali sono stati sottoposti, ieri, a un ciclo di tamponi molecolari, è risultato positivo al Covid-19. Gli ultimi giocatori guariti, ora, potranno tornare ad allenarsi dopo aver superato le visite mediche previste dal protocollo.

La Vanoli Cremona è ferma esattamente da un mese. L’ultimo match disputato dal sodalizio lombardo, infatti, fu la sfida con Pesaro svoltasi in data 1/11/2020. Il ritorno in campo, ora, dovrebbe avvenire già venerdì, contro un altro team che, durante lo scorso mese, è stato funestato dal Covid, vale a dire Reggio Emilia. A causa dello stop, attualmente, Cremona occupa la penultima posizione, ma ha diversi match da recuperare.

