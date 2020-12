Basket, Serie A 2020-2021: Brindisi batte Milano ed è in vetta alla classifica! Ok Sassari e Virtus Bologna

Dopo l’anticipo di ieri sera tra Pesaro e Fortitudo Bologna, oggi si è disputato il restante programma dell’undicesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Spicca il colpo grosso di Brindisi, che batte Milano e la aggancia in vetta alla classifica; vincono anche Sassari, Virtus Bologna, Brescia, Reggio Emilia e Trento.. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

La Happy Casa Brindisi non ha alcuna intenzione di smettere di sognare: i pugliesi sbancano il Mediolanum Forum con il punteggio di 82-88 e agganciano l’Olimpia Milano al primo posto in classifica. Dopo un primo quarto giocato punto a punto, i meneghini, penalizzati dalle pesanti assenze di Rodriguez, Delaney e Hines, provano a prendere il sopravvento a cavallo tra secondo e terzo periodo, spingendosi al massimo fino al +9. E’ proprio nella parte finale del terzo quarto, però, che i salentini salgono di livello e sorpassano, riuscendo a conservare il vantaggio fino alla sirena. I protagonisti per la Happy Casa sono D’Angelo Harrison, top scorer con 20 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, e Derek Willis, autore di 16 punti; alle Scarpette Rosse non bastano i 16 punti di Gigi Datome per evitare la prima sconfitta in campionato.

Nel primo match di giornata la Dinamo Sassari batte Treviso con il risultato di 97-93. Buona partenza dei veneti, che nel primo quarto arrivano fino al +11, ma la reazione sarda si concretizza tra secondo e terzo periodo e conduce la squadra di Gianmarco Pozzecco alla vittoria che porta in positivo il record stagionale (5-4). Decisivo Jason Burnell, che timbra una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, mentre tra gli ospiti spicca David Logan, autore di 25 punti.

Vince anche la Virtus Bologna, che espugna Trieste in scioltezza con il punteggio di 60-77. Partita dominata dalle V Nere, che partono con il piede pigiato sull’acceleratore (il parziale del primo quarto è 7-20) e amministrano comodamente il margine nella restante parte del match. Il top scorer è Julian Gamble, che chiude in doppia doppia con 18 punti e 11 rimbalzi, mentre dall’altra parte il miglior realizzatore è Milton Doyle, che si ferma a quota 15 punti.

Prosegue bene la cura Maurizio Buscaglia per la Germani Brescia, che ottiene la seconda vittoria consecutiva superando l’Umana Reyer Venezia per 71-69. I lombardi partono forte (+11 a fine primo periodo), poi vengono quasi ripresi dagli orogranata, allungano nuovamente nel terzo quarto e alla fine subiscono il prepotente rientro degli ospiti, che per poco non riescono nella rimonta. A livello individuale, spicca la prestazione di Austin Daye, che realizza una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, mentre per la Leonessa il top scorer è Kenny Chery (13 punti).

Successo pesante per Reggio Emilia, che passa a Varese con il punteggio di 76-89. Gli ospiti scavano il solco decisivo nel corso di un terzo quarto totalmente dominato (parziale di 8-24). Il volto della vittoria emiliana è sicuramente Brandon Taylor, autore di 29 punti, mentre ai lombardi non bastano i 21 di Luis Scola e Arturs Strautins. Infine, Trento batte Cantù per 74-73 al termine di una sfida tiratissima che si decide solamente negli ultimi secondi di gioco. L’Aquila sale a 12 punti e balza così al terzo posto in classifica (in compagnia della Virtus Bologna). Fondamentale per i trentini il contributo di JaCorey Williams, autore di 25 punti, mentre tra i lombardi il top scorer è Jazz Johnson (17 punti).

RISULTATI

Banco di Sardegna Sassari-De Longhi Treviso 97-93

Germani Brescia-Umana Reyer Venezia 71-69

AX Armani Exchange Milano-Happy Casa Brindisi 82-88

Allianz Trieste-Virtus Segafredo Bologna 60-77

Openjobmetis Varese-Unahotels Reggio Emilia 76-89

Dolomiti Energia Trento-Acqua S. Bernardo Cantù 74-73

Credit: Ciamillo