Basket, NBA 2020-2021: clamoroso scambio tra Wizards e Rockets, coinvolti Westbrook e Wall

Clamoroso scambio per l’NBA, alla vigilia della nuova stagione, tra i Houston Rockets e Washington Wizards. Una trade che va a coinvolgere due All Stars: Russell Westbrook vola nella Capitale degli Stati Uniti, John Wall invece si trasferisce in Texas.

Le due franchigie hanno deciso di rinunciare alle proprie point guard, che al momento sembravano infelici e vogliosi di cambiare aria. I due sono tra i primi cinque giocatori più pagati della lega con i loro contratti. Difficile giudicare sulla carta quale delle due squadre potrebbe guadagnare da questo investimento: Westbrook è sempre stato una certezza a livello NBA, al momento invece Wall è fermo per infortunio e deve ancora dimostrare di essere colui che riuscì ad impressionare il pubblico tra 2014 e 2018.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse