Basket: Maurizio Buscaglia è il nuovo allenatore della Germani Brescia. Sostituisce Vincenzo Esposito

Maurizio Buscaglia torna ad allenare su una panchina italiana. Lo farà alla Germani Brescia, dove nella mattina si è concretizzato il divorzio tra il club lombardo, proveniente da un periodo nero in campionato (4 punti in classifica) e in EuroCup (dove la qualificazione alle Top 16 non è più un obiettivo), da Vincenzo Esposito.

Buscaglia, storicamente legato all’Aquila Basket Trento per il cammino che ha portato la società trentina fino alla Serie A, ha risolto questa mattina con Reggio Emilia, che ancora lo aveva sotto contratto nonostante non ne fosse più l’allenatore, per potersi accasare al club lombardo, che parallelamente aveva comunicato l’uscita di scena di Esposito. Per lui, dunque, un ritorno in Italia: nel frattempo era andato ad allenare la selezione nazionale olandese, impegnata di recente nella bolla di Istanbul per le qualificazioni agli Europei 2022 e in grado di mettere in seria difficoltà la nuova Turchia versione Shane Larkin.

Come ha confessato lo stesso allenatore pugliese nella conferenza stampa di presentazione, la trattativa si è fondamentalmente consumata nell’arco di poche ore, tant’è che neanche è ancora riuscito a parlare con i suoi nuovi giocatori, che dovrà guidare già sabato nell’anticipo casalingo contro la Fortitudo Bologna. Quest’ultima, peraltro, si presenterà già incerottata, dato che uno stiramento di secondo grado a un adduttore ha messo KO Marco Cusin, con tempi di recupero da valutare.

Credit: Ciamillo