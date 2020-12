Basket, Marco Belinelli non è sceso in campo contro Sassari per via di un problema fisico

Stante quanto riporta il Corriere di Bologna, Marco Belinelli, domenica scorsa, non ha fatto il suo esordio con la maglia della Virtus Bologna, contro Sassari, per via di un problema fisico che gli sta dando qualche noia. Il giocatore, ora, dovrebbe saltare sia il match di questa settimana in Eurocup che vede le V-Nere contrapposte al Monaco, che i prossimi due di campionato contro Trieste e Treviso. La prima dell’ex San Antonio Spurs potrebbe addirittura essere il big match del 27 dicembre contro l’Olimpia Milano.

Nel frattempo, la situazione della Virtus Bologna è sempre più incandescente dopo l’esonero di coach Djordjevic. Stefan Markovic ha criticato pubblicamente la dirigenza ed è ormai prossimo all’addio, mentre l’altra stella del sodalizio bolognese, Milos Teodosic, anch’esso molto legato all’allenatore serbo, al momento resta in silenzio. In questo scenario, è importante che l’esordio di Belinelli avvenga il prima possibile per riportare serenità ed entusiasmo in un ambiente al momento terribilmente caotico.

