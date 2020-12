Basket, EuroCup 2020-2021: Venezia, con Badalona non può sbagliare

Scende in campo domani sera la Umana Reyer Venezia per il nono turno della EuroCup 2020-2021 e contro lo Joventut Badalona i veneti non possono permettersi di perdere per non essere matematicamente fuori dall’Europa a spicchi.

Con sole due vittorie in sette partite, infatti, la squadra di De Raffaele è attualmente quinta nel gruppo A. Con due turni da giocare, e un match da recuperare, la zona Top 16 è ancora lontanissima, con Belgrado quarta con 4 vinte e 3 perse, mentre le prime tre della classifica hanno già 5 successi all’attivo, cioè il massimo cui può aspirare Venezia. I veneti, dunque, devono vincere tutti e tre i match che mancano e sperare nei risultati altrui per provare a ribaltare un pronostico che li vede sfavoriti.

All’appuntamento di domani, però, arriva dopo tre sconfitte consecutive in EuroCup e un altro ko (con Belgrado che batte il Bahcesehir Koleji Istanbul significherebbe eliminazione matematica. Di contro, al Badalona potrebbe bastare anche una sconfitta per assicurarsi il passaggio del turno, con gli spagnoli che perdendo con meno di 14 punti sarebbero matematicamente al Top 16, visto che all’andata hanno vinto 92-78.

Vincendo, invece, Venezia resterebbe in corsa, dovendo affrontare settimana prossimo il Bahcesehir Koleji Istanbul, attualmente ultimo, per poi recuperare quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio contro Belgrado. I ragazzi di De Raffaele, però, arrivano al match di domani anche dopo tre sconfitte nelle ultime quattro giornate di Serie A e, dunque, il momento non è certo dei migliori per Venezia che dovrà ritrovarsi sul parquet domani sera per provare a invertire un trend negativo. L’appuntamento è domani, 8 dicembre, al Taliercio con palla a due alle ore 20.30.

