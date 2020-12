Basket, Champions League 2020-2021: la Fortitudo cerca il primo successo nella competizione contro Bilbao

Una Fortitudo Bologna rinvigorita, dopo un inizio di stagione tragico, grazie al cambio di guida tecnica, andrà a caccia, domani, del primo successo stagionale in Champions League dopo aver conquistato due vittorie nelle ultime tre uscite in campionato. I due volte campioni d’Italia dovranno vedersela, nella quarta giornata della fase a gironi della manifestazione continentale targata FIBA, contro i baschi del Bilbao.

I due sodalizi si sono affrontati già due settimane fa, quando a spuntarla fu Bilbao con il risultato di 64-69. Da allora, però, qualcosa sembra essere cambiato per la Fortitudo, la quale, nell’ultimo turno di campionato, ha sfornato la prestazione migliore della stagione che le ha permesso di vincere in modo netto contro Cremona. In particolare l’asse italiana composta dalla guardia Pietro Aradori, letteralmente infermabile nell’incontro coi lombardi, e dal pivot Leonardo Totè pare essere la chiave della reazione della F dopo due mesi da incubo.

Bilbao, a sua volta, proprio come la Fortitudo, ha iniziato la stagione in modo decisamente peggiore rispetto a quanto era lecito aspettarsi. In Liga ACB, al momento, occupa la terzultima posizione con appena tre vittorie in quattordici partite disputate. I bolognesi, dunque, hanno una grossa opportunità per rilanciare le loro ambizioni in Champions League e per dare continuità a questo fin qui breve periodo positivo che stanno vivendo da quando Luca Dalmonte ha sostituito Meo Sacchetti nel ruolo di Head Coach.

Credit: Ciamillo