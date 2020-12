Basket, Brescia ko in casa contro l’Unicaja Malaga: i lombardi sono eliminati dall’EuroCup

La Germani Brescia è eliminata dall’EuroCup 2020-2021 di basket. Al “PalaLeonessa” i lombardi vengono sconfitti dall’Unicaja Malaga con il punteggio di 79-83 e rimangono all’ultimo posto del girone B, abbandonando così le residue speranze di poter acciuffare la qualificazione alle Top 16. Non basta lo sforzo di TJ Cline, autore di 22 punti, dinanzi all’accoppiata composta da Dario Brizuela e Axel Bouteille, che segnano rispettivamente 20 e 18 punti.

Il match inizia sul filo dell’equilibrio, ma sul 9-9 tre triple consecutive degli ospiti (nell’ordine Mekel, Alonso, Abromaitis) costringe Brescia ad inseguire per tutto il primo quarto, chiuso in ritardo di due punti (24-26). In avvio di secondo periodo la Germani trova il sorpasso (29-28), ma è un solo un fuoco di paglia, perché gli spagnoli riprendono subito il comando delle operazioni, sebbene non riescano mai a fuggire. La squadra allenata da Maurizio Buscaglia resta col fiato sul collo dell’Unicaja anche all’intervallo: il tabellone dice 46-48.

Il terzo quarto dà continuità al primo tempo per quanto riguarda l’equilibrio in campo ma si differenzia per la povertà di canestri. Entrambe le squadre hanno evidenti difficoltà nel bucare la retina, come testimonia il parziale di 8-11, e Malaga a 10′ dalla sirena è avanti di cinque punti (54-59). Nell’ultimo periodo di gioco Brescia dà il tutto per tutto per centrare la vittoria: la Leonessa riesce anche ad andare in vantaggio, ma paga un parziale di 0-7 nel momento più critico dell’incontro e, nonostante gli assalti finali, deve arrendersi. Finisce 79-83.

TABELLINO

GERMANI BRESCIA – UNICAJA MALAGA 79-83 (24-26, 22-22, 8-11, 25-24)

BRESCIA – Cline 22, Crawford 13, Bortolani 11, Ristic 10

MALAGA – Brizuela 20, Bouteille 18, Alonso 11, Abromaitis 10

