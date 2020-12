Basket, Brescia batte la Fortitudo Bologna nell’anticipo della 10ª giornata di Serie A 2020-2021

Inizia bene l’era Buscaglia sulla panchina della Germani Brescia. Nell’anticipo della decima giornata di Serie A 2020-2021 i lombardi battono agevolmente la Fortitudo Bologna con il punteggio di 99-85 e chiudono la striscia negativa di cinque partite senza vittorie. Continua, invece, la crisi nera della Effe, che rimane il fanalino di coda del torneo con un solo successo in nove partite disputate.

Il match inizia sul filo dell’equilibrio, con sorpassi e controsorpassi: la Leonessa riesce a chiudere avanti il primo quarto per 22-19 e deve ringraziare principalmente TJ Cline, autore di 12 punti e trascinatore dei padroni di casa. Nel secondo periodo sale in cattedra anche Drew Crawford e Brescia allunga in modo imperioso, approfittando di un blackout totale degli ospiti: all’intervallo il tabellone dice 46-35.

Nel terzo quarto la Effe, puntando prevalentemente su Ethan Happ e Wesley Saunders, accorcia le distanze fino al -5, ma una fiammata finale dei lombardi (parziale di 11-2) garantisce alla squadra di Maurizio Buscaglia un rassicurante margine di 14 punti (71-57 a 10′ dalla sirena). Gli emiliani non vogliono arrendersi e, trascinati da Fletcher, piazzano un parziale di 0-10 e rientrano di prepotenza in partita: è un fuoco di paglia, però, perché Brescia è abile a reagire e grazie alle soluzione dalla lunga distanza tiene a distanza gli ospiti e allunga nuovamente fino al 99-85 finale.

TABELLINO

GERMANI BRESCIA-FORTITUDO LAVOROPIU’ BOLOGNA 99-85 (22-19, 24-16, 25-22, 28-28)

BRESCIA – Crawford 24, Cline 19, Chery 14, Ristic 14, Burns 12

FORTITUDO – Happ 23, Saunders 20, Fletcher 12, Banks 11

Credit: Ciamillo