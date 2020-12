Australian Open 2021, Roger Federer rinuncia allo Slam a Melbourne

Niente da fare, Roger Federer non giocherà gli Australian Open 2021 previsti dall’8 febbraio. La notizia non stupisce più di tanto perché lo svizzero, venti volte vincitore di Slam, aveva annunciato a più riprese le proprie riserve circa la partecipazione al Major di Melbourne, reduce dal doppio intervento al ginocchio.

Nonostante la ripresa degli allenamenti, l’elvetico ha deciso di rinunciare. A confermare ciò è stato Tony Godsick, agente di Federer nonché CEO della loro compagnia TEAM8: “Roger ha deciso di non prendere parte agli Australian Open 2021. Ha compiuto grandi progressi negli ultimi mesi con la sua condizione fisica e con il suo ginocchio, ma nonostante questo, dopo varie consultazioni con il suo team, ha deciso che la miglior decisione per il lungo periodo è quella di tornare alle competizioni tennistiche dopo l’Australian Open”, le parole rilasciata all’AP – Associated Press .

Agent to AP: Roger Federer to miss Australian Open, planning 2021 return. by @howardfendrich

https://t.co/brspxnhMRb — AP Sports (@AP_Sports) December 27, 2020

Pertanto, non vedremo all’opera Roger in Australia, neanche nell’ATP Cup a precedere lo Slam, come invece si sperava dopo alcune anticipazioni sulle entry-list dell’evento a squadre. E dunque rivedremo l’asso nativo di Basilea, presumibilmente nei tornei indoor europei o forse nel Masters 1000 di Miami. Di fatto, l’ultimo match disputato dal campione rossocrociato risale proprio a Melbourne nel 2020, quando disputò la semifinale persa contro il serbo (n.1 del mondo) Novak Djokovic. Con questa defezione, Lorenzo Sonego sarà testa di serie n.32.

Foto: Lapresse