Australian Open 2021, Roger Federer ci sarà? Lo svizzero più vicino al forfait

Roger Federer e gli Australian Open? Non si sa. Non mancano i dubbi circa la partecipazione del campione svizzero del tennis al primo Slam del 2021, che come è noto si disputerà in una data un po’ diversa dal solito, ovvero dall’8 al 21 febbraio. Le problematiche legate alla pandemia hanno costretto gli organizzatori a mutare il solito crono-programma, tenendo conto delle due settimane di quarantena a cui i giocatori dovranno sottoporsi, una volta sbarcati, prima di poter scendere in campo.

I punti interrogativi riguardano lo stato di salute dell’elvetico, reduce dalla doppia operazione del ginocchio. Indubbiamente, il mese di ritardo con cui inizierà il torneo australiano è un fattore favorevole, ma per il 39enne nativo di Basilea va tenuto in debito conto la gestione di un fisico che non è quello di un ragazzino. Il fatto che abbia deciso di volare a Dubai per allenarsi meglio può essere un segnale incoraggiante, ma per l’appunto le valutazioni sono sull’effettiva praticabilità di una trasferta impegnativa.

“Sarà il primo anno, da quando abbiamo avuto i bambini, che non trascorreremo Natale in Svizzera. Prima devo mettere alla prova il mio ginocchio su un campo da tennis. La strada è ancora lunga“, ha raccontato Federer al settimanale elvetico Schweizer Illustrierte. I veri target di Roger sono infatti Wimbledon e le Olimpiadi di Tokyo, non andati in scena nel 2020 per l’emergenza sanitaria. Competizioni che potrebbero sancire la chiosa ideale di una carriera leggendaria.

Foto: LaPresse