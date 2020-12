Gli Australian Open si avvicinano sempre di più e l’attesa è crescente. Dall’8 al 21 febbraio il primo Slam della stagione (2021) del tennis prenderà il via. Un ritardo dalla solita programmazione dettato dalla condizione pandemica in cui tutti siamo e per la necessaria quarantena a cui i tennisti dovranno sottoporsi (due settimane), una volta giunti in terra australiana.

Non vi sono dubbi e incertezze, comunque, nonostante tutte le difficoltà logistiche che si possono ben immaginare. A esprimere ottimismo e grande entusiasmo è stato il direttore del torneo Craig Tiley, che come riportato dall’Ansa non vede l’ora che il torneo abbia inizio: “Siamo ansiosi di dare il benvenuto ai migliori giocatori del mondo a Melbourne e quello che promette di essere uno spettacolare Australian Open dopo un anno di interruzioni su una scala che nessuno di noi ha mai sperimentato prima“, le sue parole.

Ovviamente, gli aspetti legati alla salvaguardia della salute sono prioritari: “L’Australian Open avrà un aspetto leggermente diverso: la sicurezza di tutti è la nostra priorità assoluta. Abbiamo l’opportunità di organizzare uno Slam molto sicuro ma anche gioioso, e dare ai giocatori l’esperienza di competere di nuovo davanti alla folla, qualcosa che si sono persi per la maggior parte di quest’anno“.

Prospettive importanti per i tennisti in gioco: Novak Djokovic (n.1 del mondo) vorrebbe porre il nono sigillo in questo Major, mentre l’americana Serena Williams va a caccia dell’ottavo titolo australiano e ancor di più del 24° Slam della sua lunghissima carriera. Parlando di longevità, la domanda è: ci sarà lo svizzero Roger Federer? L’elvetico, reduce da una doppia operazione al ginocchio, si sta allenando a pieno ritmo per recuperare la condizione migliore e da questo punto di vista Tiley è fiducioso di vederlo scendere in campo: “Tornerà dal suo infortunio“.

Si prospetta dunque un torneo ricco di stelle con gli azzurri che cercheranno di stupire, il riferimento è soprattutto a Matteo Berrettini (n.10 del mondo) e a Jannik Sinner, astro nascente del tennis mondiale, mentre Fabio Fognini, operatosi alle caviglie nel 2020 e positivo anche al Covid-19, dovrà ritrovare la sua miglior condizione. Un totale di 104 giocatori avranno l’accesso diretto al tabellone principale del singolare maschile e femminile e ad altri otto verranno assegnati i caratteri jolly, mentre 16 posti saranno determinati nei turni di qualificazione dal 10 al 13 gennaio 2021, rispettivamente a Dubai e Doha.

Foto: LaPresse