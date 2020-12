Atletica: i Mondiali indoor di Nanchino rinviati al 2023

L’ennesimo rinvio, si spera forse quello decisivo. I Mondiali indoor di atletica si sarebbero dovuti svolgere nel 2020, ma la situazione legata al Covid-19, in quel momento ancora incontrollabile, ha fatto prendere la giusta decisione di spostarli di un anno. A Nanchino, in Cina, l’appuntamento era dal 19 al 21 marzo 2021: tutto nuovamente rimandato.

La manifestazione si svolgerà nel 2023, come deciso dalla Federazione Internazionale. “C’è ancora un’incertezza significativa sullo stato della pandemia da Covid-19 nella parte iniziale del 2021 e dobbiamo considerare i rischi legati alla manifestazione, rispettando le misure di prevenzione della nazione ospitante”.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL/Colombo