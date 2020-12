Atletica, definite le specialità del Golden Gala 2021: 14 gare per la Diamond League in Italia

Sono state definite le specialità che faranno parte del programma tecnico del Golden Gala 2021, terza tappa della Diamond League di atletica leggera. Il prestigioso circuito itinerante di meeting sbarcherà in Italia il prossimo 4 giugno e assegnerà punti per la qualificazione alle Finali di Zurigo (8-9 settembre), nel Bel Paese saranno protagonisti gli atleti di 14 specialità della Regina degli Sport.

Gli uomini si cimenterranno in 100 metri, 400 metri, 3000 o 5000 metri, 3000 metri siepi, 110 metri ostacoli, salto in alto, getto del peso. Le donne si daranno battaglia in 200 metri, 1500 metri o miglio, 100 metri ostacoli, 400 metri ostacoli, salto con l’asta, salto in lungo, lancio del disco. Il Golden Gala, intitolato a Pietro Mennea, sarà il primo appuntamento della stagione europea dopo i primi eventi di fine maggio tra Rabat (Marocco) e Doha (Qatar).

Va segnalato che la sede dell’evento è ancora da definire, perché il tradizionale Stadio Olimpico di Roma non sarà disponibile a causa della concomitanza con gli Europei di calcio. Dopo il Golden Gala, la Diamond League proseguità il suo tour in giro per tutto il mondo: Oslo (10 giugno), Stoccolma (4 luglio), Montecarlo (9 luglio) e Londra (13 luglio) si svolgeranno prima delle Olimpiadi; successivamente si ripartirà da Shanghai (14 agosto) e si andrà avanti con Eugene (21 agosto), con una seconda tappa cinese in località da definire (22 agosto), Losanna (26 agosto), Parigi (28 agosto) e Bruxelles (3 settembre). La doppia giornata di gare di Zurigo, infine, decreterà i vincitori nelle 32 specialità.

Foto: Lapresse