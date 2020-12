Asta bicicletta Marco Pantani, venduto a 66.000 euro il cimelio del Tour. Se l’aggiudica la cordata di Davide Cassani

La bicicletta con cui Marco Pantani partecipò al Tour de France 2000 è stata messa all’asta durante Sport Memorabilia tenuta da Aste Bolaffi. Il cimelio del Pirata è stato aggiudicato per la cifra 66.000 euro dopo una lunga serie di rilanci, a testimoniare ulteriormente quanto sia preziosa quella bicicletta e quanto il Pirata sia ancora nel cuore di tutti gli appassionati. La migliore offerta è stata quella della cordata che fa capo alla DC’s Friends, guidata da Davide Cassani, il CT della Nazionale Italiana di ciclismo, e dall’imprenditore Carlo Presenti. Come già comunicato dal Commissario Tecnico, la bicicletta di Marco Pantani verrà portata in una destinazione pubblica (verosimilmente a Cesenatico).

La dichiarazione di Fiilippo Bolaffi: “Alla causa si è unita anche Aste Bolaffi che donerà al gruppo di acquirenti l’equivalente del costo delle commissioni, pari al 25% da aggiungere al prezzo di martello. La cordata ha avuto la meglio sugli altri partecipanti alla competizione, oltre dieci persone tra cui un procuratore sportivo noto per i suoi importanti acquisti di memorabilia di calcio, il cui ultimo rilancio è stato di 64.000 euro, e un famoso calciatore che, cinque minuti prima dell’asta, ha lasciato una generosa offerta scritta di 55.000 euro. Siamo molto soddisfatti per questo importante risultato che credo vada oltre le più rosee aspettative della liquidazione della Mercatone Uno”.

Per la cronaca, i 37 cimeli della Mercatone Uno sono stati venduti per la cifra complessiva di 161.000 euro (commissioni escluse). Da segnalare, tra questi, i 46.000 euro per la bicicletta delle Olimpiadi di Sydney 2000, una maglia rosa del Giro d’Italia (9.500 euro) e una maglia gialla del trionfale Tour de France 1998 (11.000 euro).

