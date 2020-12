Anthony Joshua-Kubrat Pulev, Mondiale pesi massimi: programma, orario, tv, streaming. In palio quattro cinture

Anthony Joshua mette in palio le sue quattro cinture mondiali dei pesi massimi WBA, WBO, IBF e IBO: lo fa contro il bulgaro Kubrat Pulev alla SSE Arena di Londra, dopo che negli anni è riuscito a conquistare anche Wembley (leggere alla voce 2018).

Dopo la doppia sfida con Andy Ruiz, un momento di boxe difficile da dimenticare prima per l’inattesa sconfitta patita al Madison Square Garden e poi per il successo in quel di Diriyah, in Arabia Saudita, Joshua risale sul ring nella sua terra e in un’arena per lui del tutto nuova, adiacente a Wembley. Pulev viene invece da una carriera vissuta per la massima parte in Germania, con puntate in Danimarca, nella sua Bulgaria e, più di recente, negli USA. Già contro un altro pezzo di storia del pugilato, Wladimir Klitschko, tentò di ascendere alle vette mondiali nel 2014, ma non ci riuscì. I record: 23-1 per Joshua, 28-1 per Pulev, con la carriera pro del britannico più corta di tre anni.

Loading...

Loading...

Guarda in streaming live Joshua-Pulev su DAZN

Il combattimento tra Anthony Joshua e Kubrat Pulev si terrà sabato 12 dicembre, con la riunione che inizierà alle ore 19:00. Sarà possibile seguire tale riunione in diretta streaming su DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

JOSHUA-PULEV, MONDIALE PESI MASSIMI: PROGRAMMA

VENERDI’ 4 DICEMBRE

Ore 23:00 circa Anthony Joshua-Kubrat Pulev

JOSHUA-PULEV, MONDIALE PESI MASSIMI: TV E STREAMING

DIRETTA STREAMING – DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BOXE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Influential Photography / Shutterstock.com