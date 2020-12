Potrebbe non essere tramontata del tutto la possibilità di disputare la Prada Christmas Cup, ultima prova generale prima della Prada Cup 2021. La competizione, inizialmente prevista lo scorso 20 dicembre, è stata annullata ad Auckland per vento inferiore ai limiti consentiti (6,5 nodi) per gli AC75 protagonisti della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico del mondo.

In questi giorni stanno aumentando però le quotazioni di un possibile recupero, in modo da offrire ai team e agli organizzatori almeno un’altra giornata di regate per presentarsi nelle migliori condizioni possibili al via della Prada Cup (dal 15 gennaio) e dell’America’s Cup (dal 6 marzo). Lo stesso Ian Murray, direttore di regata, ha ammesso che la disputa di altre regate preparatorie si rivelerebbe estremamente utile anche per il Comitato di Regata e per gli Umpire.

Murray ha ipotizzato di poter recuperare la Christmas Race a inizio gennaio, tra l’Epifania ed il 12 gennaio, ma dovranno essere d’accordo anche i tre Challenger (Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic, Ineos Team UK) ed il Defender Emirates Team New Zealand. Vedremo se questo scenario alla fine si concretizzerà, in caso contrario l’appuntamento è fissato direttamente per venerdì 15 gennaio 2021 con la prima giornata di Round Robin della Prada Cup.

Foto: Lapresse