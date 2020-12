La Christmas Race di vela è stata annullata a causa della mancanza di vento: nella notte italiana le condizioni meteo di Auckland non hanno consentito il regolare svolgimento delle regate. La prima semifinale in programma, quella tra Emirates Team New Zealand e l’Ineos Team UK, era stata anche completata, con il netto trionfo dell’imbarcazione neozelandese, ma è stata annullata dopo il traguardo a causa del superamento del limite massimo di regata fissato in 45 minuti. Luna Rossa e American Magic non sono neppure potute scendere in acqua.

Così lo skipper e team director di Luna Rossa, Max Sirena, nel comunicato stampa diffuso dal consorzio italiano: “Sono stati anni impegnativi. Per tre anni abbiamo lavorato praticamente al buio, senza confronti. Questa è stata una grande opportunità, prima delle regate ufficiali della PRADA Cup a gennaio. Abbiamo imparato tanto ed ovviamente siamo dispiaciuti perché potevamo vincere delle regate che abbiamo perso. Ma dobbiamo fare tesoro di questa esperienza. Da questa sera inizieremo a fare una serie di brief per capire dove e come dobbiamo migliorare. Dobbiamo capire quali sono i punti di forza e arrivare il più preparati possibile alla PRADA Cup che è la regata che conta alla fine dei giochi. Il team ha lavorato alla grande, devo ringraziare lo shore team che è un mese che lavora giorno e notte, e ovviamente l’equipaggio. Abbiamo visto in tre giorni quanto siamo migliorati nella conduzione della barca sia in prepartenza che da un punto di vista tattico“.

Foto: Luna Rossa Press