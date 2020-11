Vuelta a España 2020, Alejandro Valverde: “Correrò nel 2021, ora vado a conoscere la mia ultima figlia”

Alejandro Valverde ha concluso la Vuelta di Spagna al decimo posto, accusando un ritardo di 9’34” dal vincitore Primoz Roglic. Il 40enne spagnolo ha subito chiarito che non intende ritirarsi e che correrà ancora nel 2021. Per il momento, però, deve pensare alla famiglia: il Campione del Mondo 2018 è infatti tornato subito a casa per conoscere la sua ultima figlia, nata proprio durante la corsa a tappe iberica e che non ha ancora potuto stringere tra le braccia. L’alfiere della Movistar ha dichiarato: “Ho un contratto per il 2021 e quindi continuerò a correre, ma adesso per me la cosa più importante è andare a casa per conoscere mia figlia nata da pochi giorni. Spero che il prossimo anno le cose migliorino in tutto e per tutti quanti. Che io non abbia vinto niente quest’anno è strano, ma d’altronde tutto questo anno è stato strano, ma sono ugualmente contento“.

Alejandro Valverde ha poi concluso: “Non voglio pensare adesso al calendario del prossimo anno, vista la situazione di crisi sanitaria dovuta alla pandemia la stagione potrebbe iniziare con molte incognite, soprattutto dopo che le gare di gennaio in Australia sono già state annullate. In questa Vuelta mi sono divertito molto, anche se è stata un’edizione molto dura. Abbiamo dato tutto, la Movistar è stata la squadra più combattiva, anche se siamo stati criticati, ma ognuno è libero di dire quello che vuole“.

Foto: Valerio Origo