Volley, Marco Bonitta: “Ravenna ha 8 positivi, paghiamo il focolaio di Perugia. Ma la stagione deve andare avanti”

Nuovo appuntamento infrasettimanale con #IntoTheTeam, trasmissione di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicata alla Consar Ravenna.

Ad intervenire ai microfoni della nostra redazione è stato Marco Bonitta, storico ct che nel 2002 portò la Nazionale femminile sul tetto del mondo. Il direttore tecnico della squadra romagnola commenta il difficile momento che sta coinvolgendo anche il mondo della pallavolo: “Stiamo tutti bene, è più fastidioso contare i positivi che contare in quanti siamo realmente ammalati. Ad oggi, siamo otto positivi: sei giocatori del gruppo squadra e due contagiati del gruppo staff. Abbiamo avuto la sfortuna di giocare a Perugia, che era un evidente focolaio, e purtroppo la conseguenza la si vede solo ora”.

Loading...

Loading...

Bonitta, inoltre, commenta la sua proposta di sospendere la retrocessione delle squadre, determinata dal Coronavirus: “C’è stata una riunione, in cui si è cercato di capire come e se possiamo andare avanti. Pensavamo di avere molti meno contagi per squadra, ma in realtà ce ne sono parecchi. E’ un campionato che non può svolgersi normalmente: molte persone di pallavolo ci vivono, ma questo viene messo dietro ad un discorso di salute. La mia proposta è quella di tenere duro, contro il Covid non possiamo affidarci alla fortuna. Dobbiamo rivedere certe cose che avevamo pensato in estate, e la prima su tutte è evitare che ci sia un risultato delle retrocessioni determinato dal Coronavirus. Noi siamo per sospendere le retrocessioni, per continuare il campionato e per dare vita ad un play off diverso. Bisogna aspettare momenti migliori per determinare i risultati sportivi“.

Di seguito, la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A MARCO BONITTA

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LM/LPS/Daniele Ricci