Vincenzo Nibali correrà anche nel 2022? Lo Squalo tratta il rinnovo con Trek-Segafredo

La stagione 2020 del ciclismo su strada internazionale è ormai andata in archivio, ma in queste settimane potrebbe decidersi il futuro agonistico di una stella azzurra come Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto, reduce da un’annata abbastanza negativa in cui non è mai riuscito a trovare realmente il suo picco di forma, starebbe trattando il rinnovo di contratto con la sua attuale squadra per continuare a correre anche nel 2022. A rivelarlo è Beppe Conti durante la trasmissione Radio Corsa sulla Rai.

Il 35enne siciliano, vincitore di quattro grandi giri in carriera (due Giri d’Italia, una Vuelta ed un Tour de France), vorrebbe quindi gareggiare almeno fino a 37 anni ma attualmente il suo contratto con il team di Luca Guercilena è in scadenza al termine della prossima stagione. Vedremo dunque se le parti riusciranno a trovare un accordo per prolungare una collaborazione cominciata proprio ad inizio 2020 e che finora non ha prodotto i risultati sperati, anche a causa del Covid-19 e di una stagione agonistica completamente rivoluzionata. Nibali ha raccolto quest’anno un 7° posto in classifica generale al Giro d’Italia ed una sesta piazza al Giro di Lombardia, oltre ad un 15° posto al Mondiale casalingo di Imola.

Foto: Lapresse