VIDEO Vanessa Ferrari, il grande ritorno sui 4 attrezzi: gli allenamenti dell’azzurra, col sogno Olimpiadi

Vanessa Ferrari è tornata ad allenarsi sui quattro attrezzi dopo quattro anni dall’ultima volta (alle Olimpiadi in Brasile). La Campionessa del Mondo all-around 2006 si è rimessa in carreggiata sul giro completo ed è tornata a impegnarsi in tutte le specialità, anche se il suo rientro in gara è rimandato al 2021. La bresciana ha nuovamente nelle gambe il doppio avvitamento al volteggio, ha ripreso il suo esercizio alle parallele asimmetriche visto a Rio 2016, la trave è sempre buona e il corpo libero è il suo cavallo di battaglia, anche perché è la specialità che ha curato nelle ultime stagioni. L’obiettivo è quello di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo e andare a caccia di una medaglia di lusso. Di seguito alcuni VIDEO postati dalla stessa Vanessa Ferrari sul suo grande ritorno all-around.

VIDEO VANESSA FERRARI, RITORNO SUI 4 ATTREZZI:

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse