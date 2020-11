VIDEO Milos Teodosic, assist spaziale: palla dietro la schiena in area, Ricci segna dall’angolo. Giocata dell’anno

Milos Teodosic si è inventato un assist spaziale nel derby che la Virtus Bologna ha vinto contro la Fortitudo Bologna nella Serie A di basket. Il fuoriclasse serbo si è reso protagonista di un’azione magistrale sul finire del primo quarto: è penetrato in area, è entrato nel pitturato, si è fatto passare il pallone dietro la schiena con un no-look strepitoso e ha servito Giampaolo Ricci nell’angolo. Il suo compagno di squadra non si è fatto desiderare ed è andato a segno (18-18), completando così una vera e propria magia che sta facendo il giro del mondo. Di seguito il VIDEO del magnifico assist di Milos Teodosic, un passagio dietro la schiena per Giampaolo Ricci nel derby di Bologna.

VIDEO ASSIST MAGICO DI MILOS TEODOSIC NEL DERBY DI BOLOGNA:

Loading...

Loading...

Credit Ciamillo