VIDEO Milan-Lilla 0-3: highlights, gol e sintesi. Tonfo rossonero a San Siro

Un ko davvero inatteso per il Milan Stefano Pioli nella terza giornata della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. I rossoneri sono stati sconfitti 3-0 a San Siro dal Lilla. La tripletta di Yazici ha condannato la compagine meneghina, con Donnarumma non esente da responsabilità nel raddoppio degli ospiti. Con questo risultato, la compagine francese scavalca i rossoneri in testa alla classifica del girone H, portandosi a quota 7 punti, uno in più dei milanisti. Di seguito gli highlights:

GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-LILLA 0-3

MILAN-LILLA 0-1: IL GOL DI YAZICI

Esta perdiendo el Milan 0 -1 con el Lille por el gol de penal de Yazici ⚽️#UEL pic.twitter.com/13weA9PMSs — El Forastero (@ElForastero1982) November 5, 2020

MILAN-LILLA 0-2: IL RADDOPPIO DI YAZICI

GOL de Lille. Otra vez Yazici ⚽️

Milan 0 – 2 Lille#UEL pic.twitter.com/5D4QNSi2yf — El Forastero (@ElForastero1982) November 5, 2020

MILAN-LILLA 0-3: IL TRIS DI YAZICI

HAT TRICK de Yazici ⚽️⚽️⚽️

Milan 0 – 3 Lille#UEL pic.twitter.com/UYDWS6t47D — El Forastero (@ElForastero1982) November 5, 2020

Foto: LaPresse