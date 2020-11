VIDEO Milan-Fiorentina 2-0: highlights, gol e sintesi. Romagnoli e Kessié decisivi

Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, domenica 29 novembre, ha visto proseguire il programma della nona giornata. Uno di due match previsti alle ore 15.00 era quello tra Milan e Fiorentina: vittoria dei rossoneri per 2-0 con gol di Romagnoli al 17′ e Kessié al 28′ su rigore.

IL VANTAGGIO DI ROMAGNOLI

#MilanFiorentina

ميلان 1 × 0 فيورنتينا | هددددددددددددددددددف رومانيولي 🎥

— بـســـــــــGOALــــــامـــ (@GOAL8880) November 29, 2020