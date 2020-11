VIDEO Michelle Gisin e Petra Vlhova prime ex aequo nella prima manche dello slalom di Levi

Prima manche dello slalom femminile di Levi molto spettacolare. In testa, con lo stesso tempo, la svizzera Michelle Gisin e la favorita al successo finale Petra Vlhova. Tra i pali snodati le due sciatrici hanno dato spettacolo dando prova delle grandi qualità tecniche e fisiche delle quali sono dotate. Terza l’altra elvetica Wendy Holdener a 23 centesimi mentre in quarta posizione Mikaela Shiffrin a soli 37 centesimi dalle leader.

VIDEO MICHELLE GISIN PETRA VLHOVA EX AEQUO SLALOM LEVI

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse