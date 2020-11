VIDEO Masters Augusta 2020: sintesi e highlights del secondo giro. Ancora tanta incertezza e molti in mezzo al percorso

Il secondo giro del Masters 2020 non è ancora terminato, ma alcune certezze le ha già regalate. La prima: non c’è un vincitore già definito o comunque un capoclassifica di rilievo. La seconda: alcuni elementi stanno regalando la storia al torneo che, ad Augusta, accende le fantasie di Green Jacket.

Sono quattro i leader: il numero 1 del mondo Dustin Johnson, un candidato a togliergli la prima posizione mondiale, Justin Thomas, il messicano Abraham Ancer (uno dei tre ad aver vinto sul PGA Tour) e l’australiano Cameron Smith, tutti a -9 e tutti già sicuri di dover mettere in piedi solo due giri, al contrario di molti (ben 48) che devono ancora chiudere le seconde 18 buche. Tra questi il giapponese Hideki Matsuyama e lo spagnolo Jon Rahm, un serissimo battagliero per il ruolo di miglior giocatore del mondo secondo l’OWGR.

Sono tante le storie regalate dalla seconda giornata: un Tiger Woods piuttosto regolare, la risalita improvvisa di Rory McIlroy, un infinito Bernhard Langer, la parte coriacea di Phil Mickelson e purtroppo anche l’uscita di scena di Francesco Molinari. Tante ancora ne può regalare il torneo che, per la prima volta nella storia, quest’anno ha ridotto considerevolmente i giocatori in grado di passare il taglio, portando il limite al 50° posto o comunque a coloro che sono insieme in quella posizione.

Foto: LaPresse