VIDEO Lilla-Milan 1-1, Highlights, gol e sintesi: Bamba risponde a Castillejo, pareggio per i rossoneri in Europa League

Il Milan pareggia 1-1 in Francia contro il Lilla nel match valido per la fase a gironi di Europa League. I rossoneri sono stati fermati sul pari dal Lilla, dopo che Castillejo aveva portato in vantaggio i rossoneri. I padroni di casa hanno risposto, con una marcatura di Bamba. Con questo riscontro la compagine allenata da Stefano Pioli è a 7 punti nel Girone H a una lunghezza dal club transalpino e quindi ora dovrà puntare a imporsi nelle restanti match per conquistare il primato. Di seguito gli highlights:

VIDEO HIGHLIGHTS LILLA-MILAN 1-1:

LILLA-MILAN 0-1: IL GOL DI CASTILLEJO

🔔 GOL | 46′ Castillejo Lille 0-1 Milan 📌 Tüm Goller için •> @KajuSports pic.twitter.com/CUHMRh1Uwd — @kajusports’u takip ediniz (@goalkajuv3) November 26, 2020



LILLA-MILAN 1-1: BAMBA PAREGGIA IL CONTO

🔔 GOL | 65′ Bamba Lille 1-1 Milan 📌 Tüm Goller için •> @KajuSports pic.twitter.com/giRG7U35E3 — @kajusports’u takip ediniz (@goalkajuv3) November 26, 2020

Foto: LaPresse