VIDEO Lazio-Juventus 1-1: highlights, gol e sintesi. Caicedo pareggia nel recupero

Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, domenica 8 novembre, ha visto continuare il programma della settima giornata. Il match previsto alle ore 12.30 era quello tra la Lazio e la Juventus: pareggio per 1-1 con gol di Ronaldo al quarto d’ora del primo tempo e di Felipe Caicedo in pieno recupero della ripresa.

HIGHLIGHTS LAZIO-JUVENTUS 1-1

IL GOL DI CRISTIANO RONALDO

IL PAREGGIO DI FELIPE CAICEDO

Foto: LaPresse